Muere motociclista tras choque con camión de valores en Saltillo

Este lunes 2 de febrero de 2026, una persona perdió la vida tras un accidente vial registrado en el cruce de Nazario Ortiz Garza e Isidro López Zertuche, al poniente de Saltillo.

De acuerdo con información proporcionada en el lugar por Gerardo Ibarra, autoridad que encabeza las primeras diligencias, la motocicleta circulaba de oriente a poniente sobre Nazario Ortiz Garza, mientras que el camión de valores transitaba de norte a sur sobre Isidro López Zertuche, momento en el que se produjo el impacto.

El funcionario precisó que hasta el momento no se ha determinado la responsabilidad, ya que las investigaciones continúan y será el Ministerio Público quien defina las causas del accidente, apoyado en peritajes y en la revisión de cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, las cuales deberán ser solicitadas de manera formal.

Sobre la víctima, se informó que portaba casco de seguridad, aunque aún se verifica este dato como parte de las diligencias. No fue localizada identificación oficial entre sus pertenencias; sin embargo, por el uniforme que vestía se presume que podría tratarse de un guardia o vigilante de alguna empresa cercana.

El conductor del camión de valores del servicio Panamericano, identificado como César Sifuentes, permanece detenido y será presentado ante el Ministerio Público en tanto se concluye el deslinde de responsabilidades.

Respecto a versiones que señalan que alguno de los conductores habría ignorado la luz del semáforo, la autoridad aclaró que solo se cuenta con un testimonio preliminar, el cual no ha sido corroborado, por lo que no puede considerarse concluyente.

Finalmente, las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar a la persona fallecida, a fin de facilitar la notificación a sus familiares y continuar con el proceso legal correspondiente.

