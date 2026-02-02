Renuevan cúpula de la Sedena con nuevos mandos clave

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, tomó protesta este lunes a tres generales que asumieron los cargos de mayor relevancia en la institución después del titular de la dependencia: el subsecretario de la Defensa Nacional, el Oficial Mayor y el comandante de la Guardia Nacional (GN).

El acto se realizó sin discursos en la Plaza de la Lealtad de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Ciudad de México, en una ceremonia de carácter protocolario y solemne.

Nuevo subsecretario de la Defensa

El primero en rendir protesta fue el general de Misión de Estado Mayor Enrique Martínez López, quien asumió como subsecretario de la Defensa Nacional, en sustitución del general Enrique Covarrubias López, quien pasó a situación de retiro al cumplir 65 años de edad.

Durante el acto, Trevilla Trejo señaló que, por orden de la presidenta de México, se reconocerá a Martínez López con el respeto correspondiente a su jerarquía y se le obedecerá conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos militares.

Cambios en la Oficialía Mayor

Por su parte, el general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor Hernán Cortés Hernández dejó el cargo de comandante de la Guardia Nacional y retomó el uniforme militar para asumir como Oficial Mayor de la Defensa Nacional.

El General de División Hernán Cortés Hernández rindió protesta como Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ceremonia que refrenda lealtad y compromiso con México. 🇲🇽 pic.twitter.com/7JRtxTVrqI — @RugeLaGN (@GilmarR41582838) February 2, 2026

Finalmente, el general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera rindió protesta al cargo y de Bandera como nuevo comandante de la Guardia Nacional, consolidando así la renovación de la cúpula operativa de la institución.

Comentarios