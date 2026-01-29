Nueva mesa directiva de CANACINTRA realiza toma de protesta

Este jueves 29 de enero de 2026 se llevó a cabo la toma de protesta de la Mesa Directiva 2026–2027 de la Delegación Coahuila Sureste de CANACINTRA, en un acto realizado en el Centro de Convenciones del organismo empresarial, en la ciudad de Saltillo, con la asistencia de cerca de 200 personas entre socios, representantes empresariales, autoridades e invitados especiales.

Reelección en la presidencia

Por segundo año consecutivo, Arturo Reveles Márquez rindió protesta como presidente del organismo para el periodo enero 2026–2027, en cumplimiento de los estatutos que permiten la reelección hasta por dos periodos adicionales. Actualmente, CANACINTRA Coahuila Sureste agrupa a 496 socios activos y es respaldada por una Mesa Directiva integrada por representantes de 30 empresas líderes de la región.

La toma de protesta formal de la nueva Mesa Directiva estuvo a cargo de Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Al acto protocolario se sumaron mensajes institucionales del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y del vicepresidente para la Región Norte-Centro de CANACINTRA, Carlos González Silva, quien acudió en representación de la presidencia nacional del organismo.

Ejes de trabajo para el nuevo periodo

Durante su mensaje, Reveles Márquez delineó los ejes de trabajo para el nuevo periodo, centrados en el fortalecimiento del vínculo empresarial, el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, y la generación de espacios permanentes de networking y actualización para los socios.

Destacó la consolidación de foros directivos, comités especializados y comisiones de trabajo enfocadas en comercio exterior, excelencia operacional, economía circular, innovación tecnológica e inteligencia artificial, con el objetivo de elevar la competitividad regional.

Asimismo, resaltó la ampliación y modernización de los 33 servicios que ofrece la cámara, entre los que se incluyen programas de capacitación, bolsa de trabajo, educación dual, vinculación institucional y digitalización de procesos internos, con el propósito de mejorar la atención y el acompañamiento a los socios.

Panorama económico regional

En su intervención, Carlos González Silva expuso que, pese a un entorno global marcado por ajustes en las cadenas de suministro y presiones inflacionarias en algunos sectores, la región sureste de Coahuila mantiene condiciones estratégicas para aprovechar el nearshoring, gracias a su base industrial en ramas como la automotriz, metalmecánica, acero, manufactura avanzada y servicios industriales.

Subrayó la necesidad de atender retos locales en infraestructura, energía, certeza jurídica, capacitación de talento y acceso al financiamiento.

Llamado a la unidad

El evento concluyó con un llamado a la unidad entre industria, gobierno y sociedad, a fin de fortalecer el desarrollo económico regional, promover la proveeduría local y consolidar a Coahuila Sureste como un referente industrial a nivel nacional e internacional durante el nuevo periodo de gestión de CANACINTRA.

Mesa Directiva Electa

Periodo: enero 2026 – enero 2027

LXXI Sesión Anual Ordinaria – Delegación Coahuila Sureste

Presidencia

Arturo Reveles Márquez

Consultoría Global en Productividad

Secretaría

Perla Beatriz González Gutiérrez

Energy Saver

Tesorería

Maritza Rocío Ramírez Padrón

Asesores y Consultores del Noreste

Vicepresidencias

Esteban Garza Fishburn – Universidad Carolina

– Universidad Carolina Marcela Cabral Mireles – Cabral de Saltillo

– Cabral de Saltillo Javier Calderón Domínguez – Sociedad Ecológica Mexicana del Norte

– Sociedad Ecológica Mexicana del Norte Sofía Calvert Ramírez – Impulsora Industrial EMCO

– Impulsora Industrial EMCO Rafael Amar Tamez – Manufacturas Zapalinamé

– Manufacturas Zapalinamé Horacio Hernández Cardoso – ID Global Solutions

Vocales Consejeros

Jorge Verástegui Saucedo – Parque Industrial Alianza–Derramadero

– Parque Industrial Alianza–Derramadero Oscar Peart Mijangos – Persona física

– Persona física Daniel Calvert Ramírez – Sociedad Ecológica Mexicana del Norte

– Sociedad Ecológica Mexicana del Norte Jaime Guerra Pérez – Qualyaas Tecnología

– Qualyaas Tecnología Everardo Padilla Flores – Persona física

– Persona física José Antonio Lazcano Ponce – Suministro de Especialidades Metalúrgicas

– Suministro de Especialidades Metalúrgicas Eduardo Francisco Garza Martínez – Inverforte

Vocales

Rodolfo Espinosa Barrientos – Molinos El Fénix

– Molinos El Fénix Rafael Gutiérrez López – Distribuidora Arca Continental

– Distribuidora Arca Continental Ada Elisa Díaz Leos – Electro Construcciones

– Electro Construcciones José Roberto González Valdés – Caterpillar Ramos Arizpe Servicios

– Caterpillar Ramos Arizpe Servicios Jorge Dávila Cárdenas – Formex México

– Formex México Francisco Tobías Rodríguez – Materiales Reciclables Saltillenses

– Materiales Reciclables Saltillenses Felipe Pérez Bermúdez – Tupy de México Saltillo

– Tupy de México Saltillo Luis Pablo Gara Durón – Universidad Carolina

– Universidad Carolina Augusto César Sandino Valdés – BorgWarner Turbo and Emissions Systems de México

– BorgWarner Turbo and Emissions Systems de México Alicia Bruno Salinas – La-Z-Boy Muebles

– La-Z-Boy Muebles Armando Castilla Galindo – Grupo Editorial Vanguardia

– Grupo Editorial Vanguardia José Manuel Díaz Fernández – Driven Enterprises

– Driven Enterprises Paola Valdez Robles – Nutec Fibratec

– Nutec Fibratec Joel Itzcoatl Martínez Coss – Logística y Asesoría de Servicios Láser

– Logística y Asesoría de Servicios Láser Miguel Villicaña Gutiérrez – Corte y Servicios Industriales

– Corte y Servicios Industriales Carlos Shwetzer Garduño – Persona física

– Persona física Ana Cecilia Mata Rodríguez – Coahuila Tech Hub

– Coahuila Tech Hub José Alberto Valdés Belmares – Matro Ingeniería

– Matro Ingeniería Eder Campos Barajas – Locomotive Manufacturing and Services

