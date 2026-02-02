Chile, México y Brasil impulsan a Michelle Bachelet para la ONU

El gobierno de Chile, en coordinación con México y Brasil, oficializó este lunes la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para ocupar la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya elección se llevará a cabo durante 2026.

El anuncio fue realizado en el Palacio de La Moneda por el presidente chileno Gabriel Boric, acompañado por los embajadores de Brasil, Paulo Pacheco, y de México, Laura Moreno, quienes respaldaron formalmente la postulación.

Boric destacó que la nominación no es un esfuerzo aislado, sino una iniciativa conjunta de los tres países más poblados de América Latina, lo que refleja una voluntad compartida de fortalecer la gobernanza global y el multilateralismo.

El mandatario agradeció el apoyo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, subrayando que la candidatura representa la aspiración de que América Latina y el Caribe tengan una voz más activa en la construcción de soluciones globales.

Bachelet asume el desafío

Presente durante el anuncio, Michelle Bachelet agradeció el respaldo y afirmó que asume “la tremenda responsabilidad” que implica la postulación. Resaltó que el apoyo de tres países refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de trabajar juntos por objetivos comunes.

La exmandataria señaló que su candidatura también es una señal de la importancia de la ONU en un contexto geopolítico complejo y reiteró la necesidad de modernizar y fortalecer el multilateralismo.

Trayectoria internacional

Bachelet gobernó Chile en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018) y fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022. El mandato del actual secretario general, António Guterres, concluye el 31 de diciembre.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó su respaldo, destacando la experiencia de Bachelet en procesos políticos complejos, su capacidad de diálogo y su apego a los principios de la ONU.

Comentarios