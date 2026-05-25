Kospi sube casi 2.5% tras ataques de Estados Unidos en Irán

El principal indicador de la Bolsa de Corea del Sur, el Kospi, creció casi un 2.5% en su apertura de este martes (tiempo local), horas después de que Estados Unidos realizara y confirmara ataques en Irán como "defensa legitima".

Las operaciones bursátiles reaccionaron en medio del contexto internacional marcado por las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz y tras la confirmación de acciones militares estadounidenses en territorio iraní.

Tan solo media hora después del inicio de operaciones, el índice Kospi avanzó un 2.49%, equivalente a 195,07 puntos, para ubicarse en 8.042,78 enteros.

En la jornada previa, el indicador ya había mostrado un incremento del 0.41%.

Empresas tecnológicas lideran ganancias

Por su parte, el índice tecnológico Kosdaq, integrado por compañías tecnológicas y de mediana capitalización, registró un alza de 3.37%, es decir, 39,11 puntos, alcanzando los 1.200,24 enteros.

Entre las empresas con mayores ganancias destacó Samsung Electronics, la compañía con mayor capitalización en el mercado surcoreano, cuyas acciones subieron más de un 2%.

El incremento ocurre mientras continúa la votación interna relacionada con un acuerdo salarial que podría evitar una huelga masiva dentro de la empresa.

Asimismo, su competidor SK hynix registró un aumento cercano al 4% en el arranque de la sesión.

Sector automotriz también registra avances

Dentro del sector automotriz, las acciones de Hyundai Motor avanzaron casi un 2.5%, mientras que la firma hermana Kia presentó un crecimiento ligeramente inferior al 1%.

La reacción positiva del mercado se produjo pese a que horas antes el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) confirmó ataques contra sitios de almacenamiento de misiles y embarcaciones en el sur de Irán.

Washington aseguró que las operaciones fueron ejecutadas bajo el argumento de “defensa legítima” en medio del actual alto al fuego y de las conversaciones diplomáticas en curso.

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