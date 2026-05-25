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Coahuila

Secretaría de Educación lamenta muerte de menor en kínder

La Secretaría de Educación informó que especialistas en apoyo psicosocial atenderán a estudiantes, madres y padres de familia y personal tras lo ocurrido.

  • 25
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Educación de Coahuila confirmó la activación de protocolos de atención y acompañamiento psicológico tras la muerte de un menor ocurrida dentro de un jardín de niños en Monclova.

Por medio de un comunicado oficial emitido este lunes 25 de mayo, la dependencia estatal expresó sus condolencias y solidaridad con la familia del estudiante fallecido, así como con docentes, trabajadores y alumnos de la comunidad escolar afectada.

La autoridad educativa señaló que desde los primeros momentos posteriores al incidente se pusieron en marcha procedimientos institucionales enfocados en brindar respaldo emocional y seguimiento integral dentro del plantel.

Activan apoyo psicológico para comunidad escolar

La Secretaría de Educación informó que especialistas en apoyo psicosocial atenderán a estudiantes, madres y padres de familia, personal docente y trabajadores administrativos que requieran acompañamiento emocional tras lo ocurrido.

Asimismo, indicó que las acciones forman parte de los mecanismos establecidos para responder ante emergencias o situaciones críticas dentro de instituciones educativas de la entidad.

Entre las medidas contempladas se encuentran la coordinación con autoridades competentes, la evaluación de riesgos y el seguimiento psicológico posterior al acontecimiento.

La dependencia reiteró que, por respeto a la privacidad de la familia y para salvaguardar los derechos de la niñez, no se proporcionarán mayores detalles relacionados con el caso.

Tragedia ocurrió en jardín de niños de Monclova

Los hechos se registraron en el jardín de niños María Helena Chávez, ubicado en la colonia Cañada Sur de Monclova, poco después de las 11:00 horas y cerca del horario de salida.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor jugaba en un columpio cuyas bases presuntamente no estaban ancladas al piso. El movimiento provocó que la estructura se levantara y posteriormente cayera sobre el estudiante.

Tras el accidente, autoridades educativas y corporaciones correspondientes acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y atender la situación.


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