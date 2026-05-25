Levantan evacuación en California tras disminuir riesgo de fuga

Las autoridades de emergencia levantaron el lunes una orden de evacuación para algunas de las personas que viven cerca de un tanque dañado que contiene sustancias químicas peligrosas en el sur de California, luego de que las temperaturas en su interior bajaron lo suficiente como para eliminar el riesgo de una explosión catastrófica.

El tanque afectado se encuentra en la planta de GKN Aerospace Transparency Systems, ubicada en Garden Grove, cerca de Los Ángeles, y contiene metacrilato de metilo, una sustancia altamente inflamable.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de división de la Autoridad de Bomberos del condado Orange, Craig Covey, informó que ya no existe riesgo de una explosión de gran magnitud.

Fisura ayudó a reducir presión en el tanque

Las autoridades habían ordenado la evacuación de aproximadamente 50,000 residentes desde el pasado jueves, luego de detectar un aumento de temperatura y presión en el contenedor químico.

Sin embargo, el domingo fue descubierta una fisura en el tanque, situación que permitió liberar parte de la presión acumulada.

De acuerdo con los equipos de emergencia, la temperatura del gas en el interior continuó disminuyendo de manera progresiva.

El tanque almacena entre 22,700 y 26,500 litros de metacrilato de metilo, compuesto utilizado comúnmente en procesos industriales y cuya combustión representa un riesgo considerable.

Autoridades mantienen monitoreo en la zona

Craig Covey calificó como “increíblemente positivas” las evaluaciones realizadas durante la noche del domingo, aunque aclaró que las autoridades continuarán vigilando el área.

Hasta el momento, no se han detectado niveles peligrosos de sustancias químicas en el ambiente, según los reportes oficiales.

Las autoridades explicaron que el objetivo principal era reducir la temperatura del tanque para evitar tanto una posible fuga tóxica como una explosión.

El interior del contenedor alcanzó previamente los 37.7 grados Celsius, aunque este lunes descendió hasta los 33.9 grados Celsius.

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