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Coahuila

Parras impulsa a jóvenes con conferencias científicas y apoyos

Los divulgadores científicos motivaron a los asistentes a confiar en sus capacidades y utilizar el conocimiento como herramienta de transformación.

  • 25
  • Mayo
    2026

Con el propósito de fortalecer la preparación académica y motivar a las nuevas generaciones, el Gobierno Municipal de Parras realizó un ciclo de conferencias dirigido a estudiantes de distintas instituciones educativas del municipio.

Durante el encuentro, especialistas mexicanos en ciencia e investigación compartieron sus experiencias personales y profesionales con jóvenes de preparatorias y universidades locales.

El alcalde Fernando Orozco Lara destacó que el desarrollo de Parras debe ir acompañado del crecimiento de su juventud, por lo que subrayó la importancia de abrir espacios que impulsen el aprendizaje y la superación personal.

En el evento participaron alumnos del CBTA No. 21, Universidad del Valle de Parras, Universidad Tecnológica de Parras, Universidad Pedagógica Nacional, Colegio Hernando de Tovar y la Secundaria “Manuela Farías de Madero”.

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Además, reconoció la participación de los investigadores Rafael Carbajal, Lucio Rodríguez y Alejandro Treviño por compartir conocimientos enfocados en ciencia, innovación y desarrollo profesional.

Durante las ponencias, los divulgadores científicos Lucio Rodríguez y Rafael Carbajal, creadores de “Par de Nerds”, motivaron a los asistentes a confiar en sus capacidades y utilizar el conocimiento como herramienta de transformación. Por su parte, el doctor Alejandro Treviño habló sobre la importancia de la disciplina, la constancia y la claridad de metas para alcanzar el éxito.

Como parte de la dinámica, jóvenes compartieron sus proyectos de vida relacionados con áreas como medicina, ingeniería y emprendimiento, mientras que cinco estudiantes recibieron becas para continuar con su formación académica.


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