Coahuila

Multas de hasta $20 mil pesos para quienes manejen ebrios

La alcaldesa de Arteaga Karen Sanchez, informó la multa que deberá pagar la persona que sea detenida por conducir en estado de ebriedad

  • 27
  • Agosto
    2025

Hasta mas $20 mil pesos debera pagar como multa la persona que sea detenida por conducir en estado de ebriedad asi los informo al respecto la alcaldesa de Arteaga Karen Sanchez.

La edil explicó que la medida busca crear conciencia entre los automovilistas para evitar accidentes fatales.

Menciono esta disposicion nace de homologacion entre los municipios de la region sureste , Saltillo, Ramos Arizpe y ahora Arteaga.

Esta medida aseguro la alcaldesa se hace sin fines decaudatorios, pues lo que se busca es prevenir accidentes que luego pueden tener desenlaces fatales.

Asi mismo por ser Arteaga un pueblo magico, la alcaldesa indico se informara de esta medida  a los turistas, que cada fin de semanda visitan el municipio.

De acuerdo al reglamento de transito municipal de Saltillo actualmente la multa por conducir en estado de ebriedad se establece en $22mil 628 pesos y $11, 314 pesos por ebrio incompleto.

Ademas de que esto amerita una detencion y retencion del vehiculo:

Ebrio compleo: $22 mil 628 pesos
Ebrio incompleto: $11 mil 314 pesos


