Refuerzan vigilancia para proteger a mujeres en Santa Catarina

Con el objetivo de brindar mayor protección y atención a mujeres que enfrentan situaciones de riesgo, en Santa Catarina se reforzó el operativo “Mujer Segura”, el cual contempla vigilancia constante, canales directos de comunicación y espacios de apoyo especializados.

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Jesús Nava Rivera visitó el C4 y el Centro Libre para las Mujeres, donde destacó que el municipio mantiene una estrategia integral enfocada en la prevención de la violencia.

“Tenemos toda una estrategia integral para cuidar a la mujer en Santa Catarina, desde rondines y un chat vecinal especial enlazado al C4, hasta un Centro Libre para las Mujeres y Senderos Seguros”, expresó el edil.

El operativo incluye rondines en calles y avenidas, botones de pánico, torres de vigilancia y un chat vecinal exclusivo para mujeres, que permite una atención más rápida ante cualquier situación de emergencia.

En el Centro Libre para las Mujeres, ubicado en el sector Robles, se brinda acompañamiento legal, psicológico y de trabajo social a mujeres que buscan salir de entornos de violencia.

“Aquí las mujeres pueden encontrar apoyo profesional y orientación para no enfrentar solas una situación de violencia”, señalaron autoridades municipales.

Finalmente, se recordó que cualquier caso de violencia contra la mujer puede ser reportado al C4 al 81 8676 1908 o al 079, líneas que permanecen disponibles para atención inmediata.

