No eran 13, eran de un solo minero los restos en Pasta de Conchos

A pesar de que las autoridades federales, Secretaría del Trabajo, Comisión Federal de Electricidad y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaron hace tan sólo unos días que se habían encontrado los restos de 13 mineros en Pasta de Conchos, la realidad le volvió a dar una bofetada en el rostro a las viudas de los 65 mineros que fallecieron hace más de 18 años en ese lugar: los restos hallados corresponden a una sola persona.

Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo, señaló que una vez más, las autoridades están siendo irresponsables con la información que le están dando a las viudas.

“Mentira tras mentira tras mentira (…) los otros 12 (…) se esfumaron, se fueron, sepa Dios. No nos supo decir (el funcionario que les dio la noticia), nada más que fue un simple error (…) todos. el presidente también dijo que eran 13, y los nombres los dio César Fuentes (director corporativo de la CFE), no lo dio un desconocido, se los dio a Carlos Brito, y Carlos Brito fue el que los mencionó”.

Consideró que las autoridades no han sido serias al actuar en este caso, pues ahora las viudas vuelven a estar en la misma situación después de que les habían dado esperanza de que pudieran rescatar los restos de sus familiares.

Castillo Rábago dijo que no descartan buscar un rescate independiente, puesto que no confían ya en las autoridades, aunque consideró que, por el momento, es algo complicado, ya que no hay un consenso entre las propias viudas.

Comentarios