Mueven a 80 reos de penal de Piedras Negras a Monclova

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila llevó a cabo el traslado de 80 personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras al centro ubicado en Monclova.

Este movimiento se realizó bajo un dispositivo de seguridad robusto, liderado por la Policía Estatal y la Policía Penitenciaria.

La operación contó con el respaldo de la Fiscalía General del Estado a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

Durante todo el proceso, el traslado fue supervisado por personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para mantener la estabilidad, gobernabilidad y seguridad dentro de los centros penitenciarios.

El operativo también recibió apoyo en la Región Centro del Grupo Reacción Centro (GRC) y de la Policía de Acción y Reacción (PAR).





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