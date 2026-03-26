Prevé OCDE mayor inflación en México ante efectos de la guerra

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta que la inflación en México cerrará 2026 en 3.8%, superior al 3.3% estimado en diciembre de 2025, impulsada por los efectos económicos del conflicto en Medio Oriente.

Según su reporte Interim Economic Outlook, los precios de energía, fertilizantes y alimentos han sido los principales factores que presionan los costos internos.

Con base a la OCDE, estas tensiones globales también moderan las expectativas de crecimiento económico en varios países miembros, incluyendo México.

Anticipan los bancos centrales mantener políticas restrictivas

En este contexto, se anticipa que los bancos centrales deberán mantener políticas restrictivas para contener la inflación.

“Una vez que se moderen las presiones inflacionarias, los bancos centrales retomarán el ciclo de recortes”, señaló la OCDE, subrayando que México mantiene una política monetaria cercana a la restricción, lo que ayuda a anclar expectativas, pero reduce la flexibilidad ante choques externos.

La expectativa de crecimiento para México también fue ajustada a la baja, ubicándose en 1.3% para 2026, ligeramente menor a lo previsto anteriormente.

Este panorama combina un menor dinamismo económico con presiones inflacionarias, representando un desafío para la estabilidad financiera y el poder adquisitivo de los hogares.

El reporte advierte que la incertidumbre global y los riesgos geopolíticos seguirán siendo factores clave para la economía mexicana, por lo que será necesario monitorear de cerca la evolución de los precios y las decisiones de política monetaria.

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