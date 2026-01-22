Podcast
Coahuila

Presentan al nuevo director del Hospital General de Saltillo

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, anunció de manera oficial el nombramiento del doctor Ze Luis Gómez como nuevo director del Hospital General de Saltillo

  • 22
  • Enero
    2026

Durante una reunión con agremiados de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de Saltillo, realizada en las oficinas de la Secretaría de Salud del Estado, el secretario de Salud, Eliud Aguirre, anunció de manera oficial el nombramiento del doctor Ze Luis Gómez como nuevo director del Hospital General de Saltillo.

El funcionario estatal señaló que la encomienda, respaldada tanto por la Secretaría de Salud como por el Gobierno del Estado, es responder con eficiencia y sensibilidad a las necesidades de quienes requieran atención médica en este nosocomio, trabajando siempre en beneficio de la salud de las y los coahuilenses.

Aguirre agregó que el doctor Ze Luis Gómez está familiarizado con el trabajo administrativo del Hospital General de Saltillo y que actualmente se encuentra en una etapa de actualización de toda la estructura interna, debido a que su nombramiento se realizó apenas en días recientes. No obstante, confió en que su gestión será de beneficio para la población que acude a este hospital en busca de atención médica.

