OFDC presenta su Temporada de Conciertos 2026 en Saltillo

La OFDC anunció su Temporada 2026 con conciertos mensuales, repertorio clásico y contemporáneo, y solistas nacionales e internacionales en Saltillo

La Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) presentó su Temporada de Conciertos 2026, una programación que marca el inicio de una nueva etapa para la agrupación y que apuesta por combinar obras clásicas del repertorio sinfónico con propuestas contemporáneas, además de la participación de solistas nacionales e internacionales.

La temporada fue dada a conocer este miércoles en Saltillo y contempla conciertos mensuales en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con una propuesta artística que busca ampliar públicos y ofrecer experiencias musicales más cercanas y accesibles para la audiencia local.

De acuerdo con el director artístico de la OFDC, Natanael Espinoza Rincón, el primer trimestre del año incluirá piezas de compositores como Mendelssohn, Borodín, Wagner, Mozart, Chaikovski, Rajmáninov y Beethoven, así como obras contemporáneas, con programas diseñados para mostrar la versatilidad de la orquesta y el talento de los músicos invitados.

La Temporada 2026 arrancará el jueves 29 de enero a las 20:30 horas con el Concierto Gala de Apertura, con el que la orquesta celebrará su XI aniversario.

En esta presentación participará el dúo español Carles & Sofia Dúo, quienes interpretarán el Concierto Folclórico para piano a cuatro manos y orquesta de John Carmichael, además de obras de Mendelssohn y Borodín.

El segundo concierto está programado para el jueves 26 de febrero, con un repertorio que incluye la Obertura a Tristán e Isolda de Wagner, el Concierto para clarinete de Mozart —con el solista cubano Alden Ortuño Cabezas— y las Danzas Sinfónicas de Rajmáninov.

El tercer concierto de temporada se llevará a cabo el jueves 19 de marzo, con obras como La Marcha Eslava de Chaikovski, el Concierto para timbales y orquesta “Voltaje” de Gabriela Ortiz —con la percusionista Gabriela Jiménez— y la Sinfonía No. 5 de Beethoven.

Los organizadores informaron que los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma newticket.com.mx, y que los programas podrían presentar ajustes conforme avance la temporada.

Con esta programación, la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila mantiene su actividad como la principal agrupación sinfónica de la ciudad y refuerza su presencia dentro de la oferta cultural de Saltillo durante 2026.


