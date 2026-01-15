Extiende Poder Judicial de Coahuila horarios de juzgados

Dentro de la operación del Poder Judicial en la sede que se inaugurará próximamente, se contempla una ampliación de horarios para brindar una mejor atención a los ciudadanos, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup.

“Va a tener el edificio una modalidad de trabajo diferente, pensar que los defensores públicos también trabajen por la tarde, y acomodemos horarios para no saturar y sacarle provecho a toda la infraestructura que ya hicimos”.

Mery Ayup dijo que el proyecto de la Ciudad Judicial para Saltillo implica no solo un reacomodo físico de juzgados y oficinas, sino aprovechar la infraestructura para ofrecer un mejor servicio.

“No es nomás tener un edificio de 8:30 a las 4:30 y ciérrale… ¿Qué tal que saliste de tu trabajo a las 4:30 de acá, de una de las empresas o de un negocio, y porque no te quieren dar el día, porque el Poder Judicial nomás atiende en la mañana?

“Vamos a tener modalidades interesantes para que la ciudadanía pueda ser atendida y pueda ampliarse el horario (…) o lo que quiero hacer es también en las tardes trabajar para que haya dos turnos”.

Mery Ayup dijo que la Ciudad Judicial se inaugurará el 27 de enero a mediodía, cuando rinda su informe anual de gobierno.

Estimó que trabajarán en estas oficinas entre 600 y 800 empleados del Poder Judicial, además de que se atenderá a unas mil personas en promedio al día, por lo que se trabajó en una planeación de movilidad y espacios, como los estacionamientos, donde se tuvo el apoyo del alcalde Javier Díaz González.

“Le pedí al presidente municipal para que en uno de los camellones nos ayude a tener cerca de 180 espacios de estacionamiento”.

