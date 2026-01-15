Podcast
Coahuila

Extiende Poder Judicial de Coahuila horarios de juzgados

Se contempla que los defensores públicos trabajen por la tarde, implementando modalidades que permitan atender a la ciudadanía en horarios más amplios

  • 15
  • Enero
    2026

Dentro de la operación del Poder Judicial en la sede que se inaugurará próximamente, se contempla una ampliación de horarios para brindar una mejor atención a los ciudadanos, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup.

“Va a tener el edificio una modalidad de trabajo diferente, pensar que los defensores públicos también trabajen por la tarde, y acomodemos horarios para no saturar y sacarle provecho a toda la infraestructura que ya hicimos”.

Mery Ayup dijo que el proyecto de la Ciudad Judicial para Saltillo implica no solo un reacomodo físico de juzgados y oficinas, sino aprovechar la infraestructura para ofrecer un mejor servicio.

EH MARCA DE AGUA.jpg

“No es nomás tener un edificio de 8:30 a las 4:30 y ciérrale… ¿Qué tal que saliste de tu trabajo a las 4:30 de acá, de una de las empresas o de un negocio, y porque no te quieren dar el día, porque el Poder Judicial nomás atiende en la mañana?

“Vamos a tener modalidades interesantes para que la ciudadanía pueda ser atendida y pueda ampliarse el horario (…) o lo que quiero hacer es también en las tardes trabajar para que haya dos turnos”.

Mery Ayup dijo que la Ciudad Judicial se inaugurará el 27 de enero a mediodía, cuando rinda su informe anual de gobierno.

Estimó que trabajarán en estas oficinas entre 600 y 800 empleados del Poder Judicial, además de que se atenderá a unas mil personas en promedio al día, por lo que se trabajó en una planeación de movilidad y espacios, como los estacionamientos, donde se tuvo el apoyo del alcalde Javier Díaz González.

“Le pedí al presidente municipal para que en uno de los camellones nos ayude a tener cerca de 180 espacios de estacionamiento”.

 

 

 


