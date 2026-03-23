Olvida Saltillo homenaje a Colosio en aniversario luctuoso

Este lunes 23 de marzo se conmemoró el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, quien fue víctima de un atentado en 1994 durante el arranque de su campaña presidencial en Lomas Taurinas, un hecho que marcó un antes y un después en la política nacional. Mientras en distintas partes del país, como la Ciudad de México, se realizaron homenajes para recordar su legado, en Saltillo la conmemoración pasó prácticamente desapercibida.

Un recorrido por algunos puntos emblemáticos de la ciudad evidenció la ausencia de actos oficiales o incluso gestos simbólicos. En la plaza ubicada sobre el bulevar que lleva el nombre de Luis Donaldo Colosio, el busto del excandidato presidencial se encontraba sin arreglos florales ni algún distintivo alusivo a la fecha.

La escena contrastó con la relevancia histórica del personaje, considerado una de las figuras más representativas del México contemporáneo.

La situación se repitió en otra plaza, a un costado de la sede del comité municipal del partido al que pertenecía, donde además ya no se encontró la imagen del político ni algún tipo de homenaje. La falta de presencia institucional y partidista en estos espacios dejó abierta la interrogante entre ciudadanos: ¿se olvidaron de Luis Donaldo Colosio en su aniversario luctuoso?

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