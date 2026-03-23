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Nuevo León

Entusiasma a Adrián postulaciones ciudadanas del PAN

Sobre las críticas lanzadas por el senador emecista, Luis Donaldo Colosio, el alcalde se limitó a decir que los votantes tienen sus preferencias definidas.

  • 23
  • Marzo
    2026

Al asegurar que él es un ciudadano sin afiliación partidista, y que ve con buenos ojos la apertura del Partido Acción Nacional para postular a la gubernatura a no militantes, Adrián de la Garza dejó abierta la posibilidad de contender con colores albiazules.

Durante la entrega de decoraciones para el Mundial, el alcalde de Monterrey calificó de acertada la flexibilidad para las candidaturas y, sin descartar su participación, dijo que pronto anunciará si se suma.

“Veo con mucho optimismo, y me da mucho gusto, que el Partido Acción Nacional haya abierto la posibilidad a no solamente militantes del partido”, destacó, “Está muy claro que en estas elecciones, en estos tiempo electorales que vienen, es importante lograr la unidad de los ciudadanos.

“En próximas fechas les estaremos anunciando qué es lo que vamos a hacer”.

¿Buscaría Adrián de la Garza candidatura con el PAN?

En ese sentido, descartó que una posible candidatura por el PAN se vea entorpecida por su reciente nombramiento de Defensor de México, que es como el PRI llama a sus virtuales ‘corcholatas’.

“Somos ‘defensores del país’ sin ninguna afiliación a ningún partido político”, aseguró, “es importante que logremos una verdadera unidad ciudadana por la democracia del país”.

Posturas encontradas entre PRI y PAN

Las declaraciones ocurren en medio de las posturas encontradas entre ambas agrupaciones políticas con respecto a una posible alianza electoral.

Y es que mientras el PRI llama a retomar la coalición como en los pasados procesos, la dirigencia nacional del PAN ha descartado tajantemente ir con otros partidos a la contienda.

Responde a críticas de Luis Donaldo Colosio

Por otro lado, cuestionado sobre las críticas lanzadas por el ex edil regio y ahora senador emecista, Luis Donaldo Colosio, el alcalde se limitó a decir que los votantes tienen sus preferencias definidas.

“El día de la elección (él) perdió Monterrey, entonces no ha de haber sido una administración muy buena la de él, y más que la califique yo, los ciudadanos la calificaron en la elección”, lanzó.

Fue el fin de semana cuando el legislador calificó como “tibia” la actual gestión de Adrián de la Garza.


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