Coahuila

Paciente del IMSS baja 13 kilos con programa contra obesidad

Tras ocho meses en “Pierde kilos, gana vida”, mejoró movilidad, glucosa y presión, con seguimiento médico, nutricional y de enfermería

  • 03
  • Febrero
    2026

Una paciente de 64 años adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reportó mejoras significativas en su estado de salud tras participar durante ocho meses en la estrategia “Pierde kilos, gana vida”, dirigida a personas con enfermedades crónicas, obesidad y sobrepeso.

De acuerdo con información del IMSS, la paciente fue incorporada al programa en junio de 2025 con un peso de 93.6 kilogramos y actualmente registra 80 kilos, además de avances en movilidad, control de glucosa, presión arterial y ajuste de dosis de medicamentos.

La estrategia se implementa mediante un modelo de atención multidisciplinaria que incluye seguimiento médico, nutricional y de enfermería, con énfasis en cambios sostenidos en la alimentación, la actividad física y los hábitos cotidianos.

3fec3223-5c06-4fb1-a6b1-af66f22ad3b3.jpeg

Personal de salud de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82, en Saltillo, explicó que el programa busca no solo la reducción de peso, sino mejorar el funcionamiento general del organismo y prevenir complicaciones asociadas a padecimientos crónico-degenerativos como la diabetes.

En el caso de esta paciente, el ingreso al programa se dio tras su canalización desde el Centro de Atención a la Diabetes del IMSS, luego de que enfrentara dificultades de movilidad y dolor articular derivados del sedentarismo y el exceso de peso.

ac450311-f94e-47ee-991d-57c330799cc0.jpeg

El acompañamiento incluyó orientación nutricional basada en una dieta equilibrada, incremento gradual de actividad física y seguimiento médico continuo, lo que permitió mejorar su calidad de vida y reducir la dependencia de apoyos para desplazarse.

Autoridades del IMSS señalaron que este tipo de resultados reflejan la importancia del apego a tratamientos integrales y del entorno familiar como factor clave para sostener hábitos saludables, además de destacar el papel del trabajo coordinado entre las distintas áreas de atención.


