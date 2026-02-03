Podcast
Coahuila

Semáforo del Agua analizará escenario hídrico para 2026

Quiroga presentará panorama de agua en Tamaulipas; presa Falcón sigue al 12% y el campo sería el primero en resentir una crisis por sequía

  • 03
  • Febrero
    2026

El gerente general de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), Marco Antonio Hernández, informó que en los próximos días se llevará a cabo una reunión del Semáforo del Agua, la cual contará con la presencia de Raúl Quiroga Alvarez, secretario de Recursos Hidráulicos del estado.

Durante este encuentro, el funcionario estatal dará a conocer el estatus actual de la disponibilidad de agua en Tamaulipas, así como los escenarios previstos para el año 2026, en medio de un contexto marcado por la sequía.

Hernández destacó que la presa Falcón se ha mantenido durante los últimos tres años con apenas un 12 por ciento de almacenamiento, sin que hasta el momento se haya registrado desabasto de agua para la población.

No obstante, subrayó que, en caso de agravarse la situación, el sector agrícola sería el primero en verse afectado, al ser el principal consumidor del recurso hídrico.

Finalmente, reiteró la importancia de mantener y reforzar las medidas de cuidado y uso responsable del agua, a fin de garantizar el abasto para el consumo humano y enfrentar los retos que se prevén en los próximos años.


