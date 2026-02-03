Podcast
Coahuila

Edificación de Tren de Pasajeros dará 10,000 empleos en Coahuila

En una entrevista, Cepeda Boehringer destacó el objetivo de que el 90% de la mano de obra utilizada en el proyecto provenga de la entidad

  • 03
  • Febrero
    2026

La construcción de las vías del tren de pasajeros en Coahuila podría generar hasta 10,000 empleos, según informó María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva.

En una entrevista, Cepeda Boehringer destacó el objetivo de que el 90% de la mano de obra utilizada en el proyecto provenga de la entidad. Para lograrlo, a partir de este miércoles se llevarán a cabo mesas de diálogo con las partes involucradas.

Además, la funcionaria expresó su deseo de que el mismo porcentaje de proveedores contratados sea local, lo que beneficiaría significativamente la economía regional. 

Cepeda Boehringer también mencionó que su dependencia, en colaboración con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), está realizando gestiones ante Grupo Carso para asegurar que los beneficios del proyecto se queden en Coahuila.


