Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_bc7a9958be
Internacional

Allanan oficinas de 'X', de Elon Musk, en París

La Fiscalía de París allanó oficinas de X para recabar pruebas en una investigación por presuntas irregularidades; Musk fue citado a entrevista

  • 03
  • Febrero
    2026

Las autoridades judiciales de París llevaron a cabo un allanamiento en las oficinas francesas de la red social X, propiedad del empresario estadounidense Elon Musk, como parte de una investigación criminal en curso sobre presuntas irregularidades en la plataforma. La operación fue ejecutada por la unidad de ciberdelitos de la Fiscalía de París, con el apoyo de la unidad cibernética de la Policía Nacional gala y de la agencia europea Europol, según informaron fuentes oficiales y medios internacionales.

El objetivo de este procedimiento fue recabar pruebas relacionadas con una exhaustiva investigación que se inició en enero de 2025 a raíz de quejas formales sobre el funcionamiento del algoritmo de X y su impacto en la difusión de contenidos. Las pesquisas han evolucionado y ahora abarcan posibles delitos como la posesión y distribución de material sexual infantil, la creación y propagación de deepfakes sexualmente explícitos, la negación de crímenes contra la humanidad y la manipulación de sistemas automatizados de datos.

La Fiscalía parisina también informó que ha citado al propio Elon Musk y a la exdirectora ejecutiva de la plataforma, Linda Yaccarino, a una entrevista voluntaria programada para el 20 de abril de 2026 en calidad de posibles responsables de los hechos investigados durante sus gestiones en la empresa. Además, empleados de X han sido convocados a declarar como testigos entre el 20 y el 24 de abril.

La investigación, que inicialmente se centró en supuestas manipulaciones algorítmicas, se profundizó tras incidentes que plantearon preocupaciones de seguridad y contenido dañino en Europa. Entre ellos destaca la difusión de mensajes de negacionismo del Holocausto y material explícito generado por el chatbot de inteligencia artificial de X, llamado Grok, que ha sido objeto de escrutinio regulatorio tanto en Francia como en otros países europeos.

Este operativo llega en un contexto de endurecimiento de la regulación digital en Europa, donde organismos como la Comisión Europea y reguladores del Reino Unido también han abierto investigaciones sobre la plataforma X y su tecnología de IA por posibles violaciones a normas de protección de datos y difusión de contenidos nocivos.

Desde la compañía, hasta este momento no se ha emitido un comentario oficial sobre el allanamiento, aunque medios estadounidenses han reportado que X ha rechazado previamente colaborar con autoridades francesas, calificando algunas de las acciones como motivadas políticamente y resaltando tensiones en torno a la regulación de la libertad de expresión en redes sociales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nfl_francia_sede_a35f7a9525
NFL llevará por primera vez un partido oficial a París en 2026
alcalde_de_santiago_d8b773165b
Colocan primera piedra del Centro DIF Los Cavazos en Santiago
Whats_App_Image_2026_01_29_at_12_31_32_AM_6b14f7682d
Se incrementará la conectividad de Nuevo León con Madrid y París
publicidad

Últimas Noticias

dan_condena_perpetua_donald_trump_0b0d3d66ae
Dan cadena perpetua a responsable de segundo atentado de Trump
choque_carro_camioneta_sanpedro1_93fd9c8eea
Choca auto contra camioneta y panorámico en San Pedro
kante_fenebrace_turco_d21d44ae96
Ficha Fenerbahce a N'Golo Kanté en busca del título turco
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_DOS_FOTOS_7a99efbc18
Confirma Samuel primera planta de robots humanoides en Nuevo León
publicidad
×