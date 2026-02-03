Allanan oficinas de 'X', de Elon Musk, en París

Las autoridades judiciales de París llevaron a cabo un allanamiento en las oficinas francesas de la red social X, propiedad del empresario estadounidense Elon Musk, como parte de una investigación criminal en curso sobre presuntas irregularidades en la plataforma. La operación fue ejecutada por la unidad de ciberdelitos de la Fiscalía de París, con el apoyo de la unidad cibernética de la Policía Nacional gala y de la agencia europea Europol, según informaron fuentes oficiales y medios internacionales.

El objetivo de este procedimiento fue recabar pruebas relacionadas con una exhaustiva investigación que se inició en enero de 2025 a raíz de quejas formales sobre el funcionamiento del algoritmo de X y su impacto en la difusión de contenidos. Las pesquisas han evolucionado y ahora abarcan posibles delitos como la posesión y distribución de material sexual infantil, la creación y propagación de deepfakes sexualmente explícitos, la negación de crímenes contra la humanidad y la manipulación de sistemas automatizados de datos.

La Fiscalía parisina también informó que ha citado al propio Elon Musk y a la exdirectora ejecutiva de la plataforma, Linda Yaccarino, a una entrevista voluntaria programada para el 20 de abril de 2026 en calidad de posibles responsables de los hechos investigados durante sus gestiones en la empresa. Además, empleados de X han sido convocados a declarar como testigos entre el 20 y el 24 de abril.

La investigación, que inicialmente se centró en supuestas manipulaciones algorítmicas, se profundizó tras incidentes que plantearon preocupaciones de seguridad y contenido dañino en Europa. Entre ellos destaca la difusión de mensajes de negacionismo del Holocausto y material explícito generado por el chatbot de inteligencia artificial de X, llamado Grok, que ha sido objeto de escrutinio regulatorio tanto en Francia como en otros países europeos.

Este operativo llega en un contexto de endurecimiento de la regulación digital en Europa, donde organismos como la Comisión Europea y reguladores del Reino Unido también han abierto investigaciones sobre la plataforma X y su tecnología de IA por posibles violaciones a normas de protección de datos y difusión de contenidos nocivos.

Desde la compañía, hasta este momento no se ha emitido un comentario oficial sobre el allanamiento, aunque medios estadounidenses han reportado que X ha rechazado previamente colaborar con autoridades francesas, calificando algunas de las acciones como motivadas políticamente y resaltando tensiones en torno a la regulación de la libertad de expresión en redes sociales.

