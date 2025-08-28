Parras sin casos de dengue; inician campaña preventiva

Con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la rickettsiosis, autoridades estatales y municipales dieron inicio a una campaña de descacharrización en la colonia Independencia.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que en Parras no se han registrado casos positivos de dengue, destacando la importancia de mantener la vigilancia activa ante la posible proliferación del mosquito transmisor.

La campaña es parte de una estrategia coordinada entre la Secretaría de Salud, el programa Mejora Coahuila y los ayuntamientos de la región Sureste.

En su mensaje, el alcalde Fernando Orozco Lara agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y reiteró que la prevención es fundamental para la salud pública. Las acciones incluyen limpieza de patios, eliminación de criaderos y concientización entre vecinos para evitar acumulación de agua y basura.

Además de la descacharrización, la jornada contempla fumigación, vacunación antirrábica y desparasitación, con el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente. Martha Alicia Romero Reina, directora de Salud Pública Estatal, subrayó que la participación ciudadana es clave para reducir riesgos, mientras que vecinos beneficiados agradecieron el esfuerzo conjunto de autoridades y comunidad.

