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Coahuila

Participan 2 mil 400 jóvenes a congresos de liderazgo juvenil

Manolo Jiménez Salinas señaló que este tipo de iniciativas buscan impulsar la participación de las juventudes en la vida social y productiva del estado.

  • 19
  • Abril
    2026

Los congresos estatales de liderazgo juvenil “300 Pa’delante” concluyeron en Coahuila tras realizarse en ocho regiones del estado, con la participación de 2,400 jóvenes universitarios.

El programa, impulsado por el Gobierno de Coahuila en coordinación con instituciones educativas y organismos sociales, reunió a 300 jóvenes en cada sede con el objetivo de fortalecer habilidades en liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal.

Actividades enfocadas en desarrollo integral

Durante estos encuentros se llevaron a cabo conferencias, paneles y actividades enfocadas en temas como salud mental, innovación, cultura y empleabilidad, además de servicios complementarios como módulos de vacunación y atención psicológica.

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Impulso a la participación juvenil en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que este tipo de iniciativas buscan impulsar la participación de las juventudes en la vida social y productiva del estado, al considerarlas un factor clave en el desarrollo de la entidad.

Participación de universidades públicas y privadas

Asimismo, destacó que el programa incluyó la participación de jóvenes de universidades públicas y privadas, quienes formaron parte de dinámicas de integración y capacitación durante cada uno de los congresos regionales.

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Apoyos para jóvenes y cierre del programa 2026

El esquema también contempla el acceso a apoyos como becas internacionales, estímulos económicos y créditos para emprendimiento, como parte de las estrategias dirigidas a este sector.

Con la clausura en la región Carbonífera, el programa cerró su edición 2026 tras recorrer distintas zonas del estado, consolidándose como una de las principales plataformas de formación juvenil en Coahuila.


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