AyD renueva más de 24 kilómetros de drenaje sanitario con NadBank

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey avanzan en la renovación de más de 24 kilómetros de drenaje sanitario con el respaldo financiero del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank).

Guadalupe, Cadereyta, García, San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza son algunos de los municipios en donde se realizan estos trabajos, cuya infraestructura cumplió la vida útil y requería ser sustituida.

La paraestatal avanzó en la renovación de 24 mil 150 metros de tubería que conduce aguas residuales, de las cuales algunas de las zonas como: las colonias Benito Juárez y Fomerrey 18, en Guadalupe; la zona centro de Cadereyta; Parque Industrial Mitras, en García; la zona centro de San Pedro; así como Costa del Sol, Constituyentes de Querétaro, Francisco G. Sada y Fidel Velázquez, en San Nicolás, ya fueron concluidas.

AyD destaca que la renovación beneficiará a miles de usuarios del Estado

Ante esto, el director general Eduardo Ortegón Williamson destacó que se trata de obras que beneficiarán a miles de usuarias y usuarios en sectores donde ya era urgente intervenir la infraestructura sanitaria.

“Seguimos avanzando en distintos puntos del área metropolitana; en algunos ya concluyeron los trabajos, y lo más importante es que estas obras fortalecen la infraestructura de drenaje sanitario en Nuevo León, al priorizar zonas donde ya era necesaria una intervención para mejorar el servicio”, puntualizó.

Además, brindó su agradecimiento al Banco de Desarrollo de América del Norte y a otras instituciones crediticias por la confianza en la paraestatal y por financiar las obras que mejoran la infraestructura en el Estado.

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