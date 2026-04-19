EUA lanza ultimátum a Cuba para liberar presos de alto perfil

Estados Unidos le dio un ultimátum a Cuba para que libere a presos de alto perfil como "muestra de buena fe", de acuerdo con información revelada por USA Today.

Según lo publicado con el medio, durante una reunión secreta, celebrada el pasado 10 de abril en Cuba, EUA dio dos semanas para liberar a los presos, entre los que se encuentran Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, artistas disidentes del movimiento San Isidro y que fueron condenados en 2022.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado reiteró que la Administración de Donald Trump mantiene su exigencia de la liberación de todos los presos de la isla.

El medio, que citó a un funcionario, reveló que la delegación de Estados Unidos realizó un viaje a La Habana para mantener contactos directos con las autoridades cubanas, lo que representa la primera visita a Cuba de este tipo desde 2016.

Durante el encuentro, Washington advirtió que la economía cubana enfrenta un deterioro acelerado y urgió a implementar reformas, al tiempo que dejó abierta la vía diplomática.

Entre las propuestas planteadas se incluyó la posibilidad de llevar el servicio de internet satelital de Starlink, así como medidas orientadas a abrir la economía a la inversión extranjera, además de compensar a ciudadanos y empresas estadounidenses por bienes confiscados tras la revolución cubana.

Hasta ahora, el gobierno cubano no ha hecho públicos detalles sobre la reunión ni ha respondido oficialmente a las exigencias planteadas por Washington.

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