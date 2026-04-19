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Anuncia la NBA los tres finalistas para el premio MVP

Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Victor Wembanyama lideran nominaciones; también hay finalistas en Novato, Defensivo y Sexto Hombre del Año

  • 19
  • Abril
    2026

Con el inicio de los playoffs de la NBA, la liga también anunció a los finalistas para llevarse el premio al mejor jugador de la temporada 2025-2026.

En su anuncio, realizado a través de su cuenta de X, la National Basketball Association reveló que el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, el serbio Nikola Jokic y el francés Victor Wembanyama son la terna que competirá por el galardón.

Gilgeous-Alexander, MVP en la 2024-25, ha liderado a los Oklahoma City Thunder al mejor balance de la NBA (64-18) con un promedio de 31,1 puntos por partido y un 55,3 % de acierto.

Jokic (Denver Nuggets), que ha sido tres veces MVP, ha promediado un triple-doble con 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias, mientras que Wembanyama (San Antonio Spurs) lidera la liga en tapones con 3,1 por partido, además de 25 puntos y 11,5 rebotes.

Sin embargo, la elección de estas tres estrellas generó polémica, pues la figura de los Lakers y máximo anotador de la temporada, Luka Doncic, quedó fuera por la pugna del MVP.

También anuncian finalistas por el Novato del Año

La NBA también anunció a los finalistas para el llamado "Rookie" del Año, el cual se disputarán Cooper Flagg de los Dallas Mavericks, Kon Knueppel de los Charlotte Hornets y V.J. Edgecombe de los Philadelphia 76ers.

Más finalistas

Wembanyama también pugnará por el Defensa del Año, junto a Chet Holmgren de los Oklahoma City Thunder y Ausar Thompson de los Detroit Pistons.

Los finalistas al jugador "Clutch", que distingue al mejor en los finales apretados, son el propio Gilgeous-Alexander del Thunder, Jamal Murray de los Denver Nuggets y Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves.

El mejor sexto hombre saldrá de la selección entre el mexicano Jaime Jáquez Jr. del Miami Heat, Keldon Johnson de los San Antonio Spurs y Tim Hardaway Jr. de los Nuggets.

Mientras que Jalen Duren de los Pistons, Deni Avdija de Portland Trail Blazers y Nickeil Alexander-Walker de los Atlanta Hawks se disputarán el premio al Jugador de Mayor Progreso.

Finalmente, los nominados a mejor entrenador del año son Joe Mazzula de los Boston Celtics, Mitch Johnson de los Spurs y J.B. Bickerstaff de los Pistons.


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