Pelea por sus hijos y queda arraigada en su casa

Una disputa familiar ha derivado en el primer caso de obstrucción parental en Coahuila, en el que una madre, que en un principio denunció violencia vicaria y logró que un juez le regresara a sus hijos, ahora enfrenta un proceso penal que la tiene bajo arraigo domiciliario.

Estela de Casso Blanco y Johnny Emmanuel, médicos de profesión, tienen una disputa por la custodia de sus hijos.

Luego de su separación, ambos han tratado de tener la custodia de sus hijos, sin embargo Estela insiste en que quien se llevó a los niños fue su ex marido.

Fue a través de un proceso en el que intervino el DIF y la fuerza pública que lograron que los dos menores, una niña de 7 años y un niño de 5, volvieran con ella.

Se suspendieron las convivencias hasta que el juzgado familiar emitió un convenio y se reiniciaron las mismas. Ella se llevó a los niños a vivir a Colima, a donde se fue a trabajar, y asegura que nunca le ha negado a Johnny Emanuel ver a sus hijos.

“A finales de diciembre fue a ver a los niños a Colima, estuvo conviviendo con ellos y previo a eso fue en septiembre. Yo nunca le he negado que vea a los niños. Sí nos han solicitado que lleguemos a un acuerdo para plantear las convivencias, pero debido a que él es violentador vicario, se lleva a los niños y los esconde, no puedo simplemente entregárselos y que se los lleve”.

El médico interpuso una demanda por obstrucción parental, argumentando que en este caso él es la víctima, pues su ex esposa se llevó a los menores a vivir a Colima.

Estela asegura que su ex marido la ha violentado a lo largo de mucho tiempo. “Me difamó y dejé de trabajar con la mayoría de los médicos con los que yo trabajaba, disminuyen mis ingresos, no puedo con la casa, no tengo red de apoyo familiar, al paso de los años las cosas no mejoran con él, incluso hubo violencia, esa violencia de microcastigos, las citas del médico (de su niño) a las horas de trabajo para que no vaya, y luego era señalada como mala madre”.

Johnny Emmanuel, quien es integrante del colectivo Padres por la Verdad, ha demandado a Estela, y un juez le imputó el delito de violencia familiar, y determinó como medida cautelar el arraigo domiciliario, a pesar de que la doctora señala que no tiene intención ni de huir ni de esconderse, pues la autoridad tiene identificado plenamente su domicilio en Colima, donde vive con sus hijos.

“Yo he pedido que se llegue a un acuerdo, que sería lo mejor para los niños. Él ha ido a Colima a verlos, los ha visto, ha convivido con ellos, en septiembre fuimos a una plaza, es cierto que yo estuve ahí todo el tiempo, pero yo tengo miedo a que se los lleve porque él ya lo ha hecho”.

La audiencia está programada para este lunes 26 de enero, cuando se determine si Estela es vinculada o no a proceso.

