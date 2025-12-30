Accidente en Saltillo deja nueve lesionados tras choque con tren

Un accidente en Saltillo involucró a una unidad de la ruta 7ª y un tren, dejando un saldo de nueve personas lesionadas. Los hechos ocurrieron en la colonia Panteones, en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Fernando Proal, cuando el chofer intentó ganarle el paso a la locomotora.

Atención a los lesionados y traslado a hospitales

Cerca de las 8:30 de la mañana, se recibieron múltiples llamadas de emergencia por el choque. Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, ambulancias de la Cruz Roja y del SAMU. Varios lesionados fueron atendidos en el sitio y otros trasladados a hospitales locales.

El IMSS informó que en el Hospital General de Zona No. 2 se atendió a seis pacientes: Norma “N”, Guadalupe Deyanira “N”, Rosa Velia “N”, Omar “N”, Juan Alberto “N” y Ema “N”, todos reportados estables aunque con policontundidos.

Responsabilidad del chofer y sanciones

El conductor Julio Rivera, a pesar de resultar lesionado, permanecerá en custodia mientras se deslindan responsabilidades. El IMMUS informó que se cancelará definitivamente el tarjetón que acreditaba al chofer como operador del transporte público.

Además, se citará al propietario de la concesión de la unidad para determinar sanciones y se reforzará la vigilancia del transporte público con el objetivo de prevenir situaciones similares. “No habrá tolerancia contra cualquier operador que ponga en riesgo la integridad física de las personas usuarias del servicio”, señaló el comunicado.

Comentarios