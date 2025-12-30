Podcast
Coahuila

Lo detienen tras prender fuego para discada en sierra de Arteaga

El hombre fue detenido por prender fuego en medio del bosque, pese a las condiciones climáticas y al riesgo que representa para la zona serrana de Coahuila

  • 30
  • Diciembre
    2025

Lo que comenzó con la intención de preparar una discada en plena zona boscosa de la sierra de Arteaga terminó en una detención, luego de que un hombre fuera sorprendido encendiendo una fogata en un área de alto riesgo para incendios forestales.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal a La Carbonera, a la altura del paraje conocido como El Caracol, donde elementos de la Policía Municipal y del Mando Coordinado detectaron a Pedro “M”, de 49 años, quien había prendido fuego en medio del bosque, pese a las condiciones climáticas y al riesgo que esto representa para la zona serrana.

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Juez Calificador, quien definirá la sanción correspondiente conforme a la normatividad vigente en materia de protección ambiental y seguridad.

Autoridades advirtieron que este tipo de prácticas —como encender fogatas para cocinar, convivir o acampar— representan una de las principales causas de incendios forestales, especialmente durante temporadas de frío, sequía o viento, cuando cualquier descuido puede derivar en daños graves al ecosistema.

El llamado se extendió tanto a habitantes como a visitantes de la sierra de Arteaga para evitar fogatas, braseros o cualquier fuente de fuego, así como no arrojar colillas de cigarro o basura inflamable, ya que la región se mantiene bajo vigilancia preventiva ante el riesgo de siniestros.

La sierra, uno de los principales pulmones naturales de Coahuila y destino turístico recurrente, enfrenta cada año afectaciones por incendios provocados, muchos de ellos originados por actividades recreativas realizadas sin precaución.


