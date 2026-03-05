Podrán 24 niños institucionalizados integrarse a una familia

El Sistema DIF Coahuila abrió la posibilidad de que 24 niñas y niños que permanecían institucionalizados puedan integrarse a una familia mediante procesos de adopción, informó la presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdes.

La funcionaria explicó que el pasado viernes 27 de febrero se realizó una sesión del consejo correspondiente, en la que se analizaron diversos expedientes y se determinó avanzar en los procesos de adopción para menores que ya cuentan con la liberación jurídica necesaria para integrarse a un hogar.

Detalló que algunos de estos niños ya fueron entregados a sus familias adoptivas, mientras que otros se encuentran en las etapas finales del procedimiento, el cual se realiza con estrictos filtros y evaluaciones para garantizar que cada menor llegue a un entorno adecuado.

Salinas Valdés señaló que no todos los menores que permanecen en albergues pueden ser dados en adopción, ya que en muchos casos su estancia es temporal mientras se fortalece o se reconstruye su red familiar.

Explicó que la prioridad de las instituciones es evitar la separación de los niños de su familia de origen, siempre que existan condiciones seguras para su desarrollo.

Indicó que únicamente cuando no existe una red de apoyo o los menores se encuentran en situación de riesgo, se inicia el proceso para su liberación jurídica y posterior adopción, garantizando así su derecho a crecer dentro de una familia.

La presidenta del DIF destacó que recientemente se ha logrado agilizar estos procesos gracias a la figura del certificado de abandono, mecanismo que permite que los jueces determinen con mayor rapidez la situación legal de los menores cuando no se localiza a familiares responsables.

Antes de la implementación de esta figura, explicó, algunos niños podían permanecer hasta diez o incluso once años institucionalizados antes de ser liberados jurídicamente, mientras que ahora el procedimiento puede resolverse en menor tiempo, lo que abre la oportunidad de que los menores encuentren una familia.

Salinas Valdés subrayó que el DIF estatal mantiene un seguimiento permanente de cada caso, incluso con reportes mensuales sobre la evolución de las adopciones, además de visitas de personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) a las ciudades donde residen los menores adoptados.

Liliana Salinas indicó que el principal objetivo es garantizar el bienestar de los niños y niñas, por lo que cada adopción se evalúa de manera individual, priorizando siempre que los menores crezcan en un entorno familiar seguro y con condiciones adecuadas para su desarrollo.

