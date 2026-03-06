Revisión del T-MEC con EUA iniciará el 16 de marzo: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobierno mexicano iniciará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con la primera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos programada para la semana del 16 de marzo.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que el inicio del proceso se acordó tras las conversaciones sostenidas en Washington entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Sheinbaum destacó el trabajo diplomático realizado por el titular de Economía para concretar el arranque de las discusiones.

Lee la nota completa: México y EUA preparan primera ronda de diálogo para revisar T-MEC

“La muy buena participación que tuvo Marcelo Ebrard otra vez en Washington esta semana… se acordó esta publicación donde inicia ya las pláticas para lo que significa la renovación del tratado”, señaló Sheinbaum.

Empresarios de Estados Unidos respaldan el tratado

Sheinbaum también subrayó que el acuerdo comercial cuenta con un amplio respaldo del sector empresarial estadounidense, lo que consideró un elemento clave para el proceso de revisión.

Explicó que más de 60 asociaciones empresariales de Estados Unidos expresaron públicamente su apoyo a la continuidad del tratado.

“Hay un posicionamiento del sector empresarial sobre este tema. Ayer más de 60 asociaciones empresariales manifestaron su respaldo en Estados Unidos”, afirmó.

La mandataria sostuvo que el apoyo empresarial refleja los beneficios que el acuerdo ha generado para la región.

“Es lógico que la mayoría de las empresas de Estados Unidos estén completamente de acuerdo con el tratado porque se han beneficiado ellos y han beneficiado a los trabajadores”, expresó.

Además, enfatizó que la integración económica entre ambos países ha sido positiva para el crecimiento regional.

“Sabemos que la colaboración y la integración económica con respeto a nuestras soberanías nos ayuda mucho a la economía de ambos países”, agregó.

Primera ronda de diálogo bilateral

De acuerdo con el anuncio realizado por autoridades de ambos países, las delegaciones de México y Estados Unidos iniciarán la primera ronda de discusiones preparatorias para la revisión del tratado comercial de Norteamérica.

El representante comercial estadounidense confirmó que las reuniones comenzarán en la semana del 16 de marzo, como parte del proceso de evaluación establecido en el acuerdo firmado por México, Estados Unidos y Canadá.

Los ministros de ambas naciones instruyeron a los equipos negociadores a iniciar conversaciones sobre medidas que permitan garantizar que los beneficios del tratado se mantengan dentro de la región.

Entre los puntos que estarán sobre la mesa en esta primera fase se encuentran la actualización de reglas de origen, el impulso a la producción regional y el fortalecimiento de la integración económica de Norteamérica.

También se analizarán medidas para reducir la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, así como estrategias para reforzar la seguridad de las cadenas de suministro, un tema que ha cobrado relevancia en el comercio internacional.

