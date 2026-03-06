Confirma Harfuch que cuerpo velado en Jalisco era de 'El Mencho'

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue sepultado en el cementerio Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan, luego de que fuera abatido durante un operativo federal realizado en Jalisco.

Durante la conferencia matutina realizada en la XV Zona Militar de Zapopan, el funcionario explicó que el despliegue de fuerzas federales alrededor de la funeraria y el panteón tuvo como objetivo garantizar la seguridad de la población durante las exequias.

“El operativo que se realizó alrededor de la casa funeraria y posteriormente en el cementerio fue para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, señaló Harfuch.

Investigarán presuntos vínculos con policías municipales

Durante la conferencia, Harfuch también informó que se abrirá una investigación sobre posibles vínculos entre policías municipales y el líder criminal.

Esto luego de que, tras el operativo en Tapalpa, se localizaran documentos en los que se mencionan supuestos pagos a corporaciones policiales locales.

“Habrá una investigación relacionada con policías municipales que aparecen en documentos encontrados en Tapalpa”, indicó.

El funcionario aclaró que aún no se han revelado los municipios involucrados, ni el momento en que iniciarán formalmente las indagatorias.

El secretario de Seguridad también confirmó que las fuerzas federales reforzaron su presencia en Tapalpa y municipios cercanos, como parte de las acciones para evitar reacciones violentas tras la muerte del líder criminal.

“Hay más presencia de autoridades federales en Tapalpa y en municipios aledaños; el patrullaje será permanente en coordinación con autoridades estatales”, subrayó.

Funeral bajo fuerte vigilancia militar

Tras la confirmación del fallecimiento, el cuerpo fue entregado a familiares el sábado en instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México.

Posteriormente fue trasladado al Área Metropolitana de Guadalajara, donde se realizó el velorio en una funeraria ubicada en la colonia San Andrés.

Desde el momento en que el féretro llegó al sitio, alrededor de las 9:00 horas del domingo, se desplegó un amplio operativo de seguridad con participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policía estatal y sobrevuelos de helicópteros.

Durante el velorio se colocaron varios arreglos florales con rosas blancas y rojas, algunos sin remitente. Uno de ellos portaba las siglas CJNG, mientras que otro tenía forma de gallo, en referencia al apodo con el que también era conocido el capo: “El Señor de los Gallos”.

El féretro fue trasladado posteriormente al cementerio Recinto de la Paz, ubicado al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, donde finalmente fue sepultado.

Operativo en Tapalpa dejó decenas de muertos

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió el 22 de febrero durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, tras un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes del grupo criminal.

De acuerdo con el acta de defunción número 3830, la muerte fue provocada por lesiones graves derivadas de impactos de arma de fuego, con daños severos en la zona torácica, abdominal y en las extremidades.

Durante ese despliegue murieron 28 elementos de la Guardia Nacional y 12 presuntos delincuentes, mientras que otras dos personas fueron detenidas.

