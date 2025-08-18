Preparan estrategia de salud mental en centros de trabajo

Con la participación de directivos de empresas instaladas en la entidad, la Oficina Inspira Coahuila inició los trabajos para implementar una estrategia enfocada en la salud mental dentro de los centros laborales.

En una primera reunión, encabezada por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira, se expuso la necesidad de fortalecer el bienestar emocional de los trabajadores como parte de una visión integral de salud.

Destacó que este enfoque puede impactar de manera positiva en la productividad y en la convivencia diaria de los equipos.

Rodríguez López señaló que el proyecto busca innovar en la atención de la salud mental y emocional en el entorno laboral, lo que permitirá complementar las acciones que ya se desarrollan en otras áreas del estado.

La reunión contó con la presencia de empresarios y representantes de recursos humanos de compañías como BorgWarner, John Deere, Magna Internacional, Whirlpool, MartinRea, Lear, Daimler Truck y General Motors, quienes manifestaron interés en sumarse a la estrategia.

También participaron el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, y la directora general de Inspira, Cecilia de la Garza, quienes subrayaron la relevancia de generar espacios de trabajo saludables y con acompañamiento emocional.

De acuerdo con los organizadores, esta primera etapa permitirá definir acciones concretas que se aplicarán en empresas de distintos sectores productivos, con la finalidad de atender de manera preventiva y cercana los retos que representa la salud mental en la población trabajadora.

