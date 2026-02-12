Presentan aplicación Vibra App para la salud mental

La asociación civil Vibra Tam presentó la aplicación Vibra App, una herramienta digital que utiliza Inteligencia Artificial para apoyar la salud mental preventiva en Tamaulipas.

Esta iniciativa surge del trabajo realizado con jóvenes, donde se detectó la necesidad de abordar la salud mental de manera más integral y constante.

El presidente de la Asociación Civil Vibra Tam, Jorge Torres, informó que esta aplicación está disponible para la sociedad en general de manera gratuita.

Características de la aplicación:

Ejercicios de respiración consciente y atención plena

Medidor de estado de ánimo para fomentar la conciencia emocional

Protocolos breves de evaluación y tamizaje para depresión, ansiedad y estrés

Asistente virtual disponible 24/7 para orientación y apoyo

La aplicación no pretende ser un sustituto de un especialista, sino una herramienta complementaria para la prevención y orientación. Los métodos utilizados están alineados con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Objetivos y próximos pasos:

Promover la creación de una Ley de Salud Mental en Tamaulipas

Ofrecer la aplicación a dependencias de salud y usuarios en general

Ampliar el acceso a herramientas de salud mental en el estado

La presentación de la Vibra App es un paso importante para abordar la salud mental en Tamaulipas, y se espera que sea un recurso valioso para la comunidad.

Comentarios