Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
vibra_app_salud_mental_tamaulipas_62e8c5fcc0
Tamaulipas

Presentan aplicación Vibra App para la salud mental

Aseguraron que esta aplicación no pretende ser un sustituto de un especialista, sino una herramienta complementaria para la prevención y orientación

  • 12
  • Febrero
    2026

La asociación civil Vibra Tam presentó la aplicación Vibra App, una herramienta digital que utiliza Inteligencia Artificial para apoyar la salud mental preventiva en Tamaulipas. 

Esta iniciativa surge del trabajo realizado con jóvenes, donde se detectó la necesidad de abordar la salud mental de manera más integral y constante.

vibra-app-salud-mental-tamaulipas.jpg

El presidente de la Asociación Civil Vibra Tam, Jorge Torres, informó que esta aplicación está disponible para la sociedad en general de manera gratuita. 

Características de la aplicación:

  • Ejercicios de respiración consciente y atención plena
  • Medidor de estado de ánimo para fomentar la conciencia emocional
  • Protocolos breves de evaluación y tamizaje para depresión, ansiedad y estrés
  • Asistente virtual disponible 24/7 para orientación y apoyo

La aplicación no pretende ser un sustituto de un especialista, sino una herramienta complementaria para la prevención y orientación. Los métodos utilizados están alineados con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Objetivos y próximos pasos:

  • Promover la creación de una Ley de Salud Mental en Tamaulipas
  • Ofrecer la aplicación a dependencias de salud y usuarios en general
  • Ampliar el acceso a herramientas de salud mental en el estado

La presentación de la Vibra App es un paso importante para abordar la salud mental en Tamaulipas, y se espera que sea un recurso valioso para la comunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

5e8b25b8_f2a0_4439_8ded_a4c4781f472a_845177973b
Salud mental: una alerta que es urgente para todos
Whats_App_Image_2026_01_28_at_12_26_23_cdd0fced75
Amazon anuncia recorte de 16 mil empleos a nivel global
paris_hilton_ley_contra_ia_imagenes_sexuales_7f88158459
Impulsa Paris Hilton ley contra contenido sexual deepfake en EUA
publicidad

Últimas Noticias

fiscal_nuevo_leon_f8e92bd6fd
Fallas en sistema de Fiscalía dificultan denuncias por fraude
la_adictiva_chivas_america_bdfe2a4d50
Encabezará La Adictiva show de medio tiempo en Clásico Nacional
elma_correa_mexicana_premio_bbcd776a8f
Elma Correa primer mexicana en ganar el Premio Biblioteca Breve
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
HA_2_Pn_HS_Ws_A_Aid_L9_805e04e518
Tigres golea 4-1 al Forge FC y espera rival en la 'Conca'
publicidad
×