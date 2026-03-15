Morena, PT y PVEM cierran filas con el 'Plan B' electoral

Las dirigencias nacionales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México anunciaron su respaldo total a la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras una reunión sostenida en la sede de la Secretaría de Gobernación.

Al encuentro acudieron también los coordinadores parlamentarios de las tres fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y en el Senado, quienes coincidieron en apoyar las principales propuestas de la reforma, entre ellas la reducción del costo de los congresos estatales, la disminución del número de regidores en los ayuntamientos y modificaciones a los mecanismos de consulta popular, así como la posibilidad de realizar procesos de revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno.

En un video difundido por las dirigencias partidistas, líderes y legisladores de la coalición adelantaron que la iniciativa será discutida próximamente en el Congreso de la Unión. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo que el acuerdo alcanzado demuestra que el diálogo dentro de la coalición permitió construir consensos en torno a la propuesta presidencial.

Por su parte, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, afirmó que el plan representa un paso para fortalecer la democracia y avanzar hacia instituciones más eficientes y menos costosas, mientras que el senador Manuel Velasco coincidió en respaldar cambios en los procesos de consulta popular y revocación de mandato, además de la reducción en la integración de cabildos municipales.

El líder nacional del PT, Alberto Anaya, subrayó que su partido respalda la iniciativa al considerar que no afecta los avances democráticos logrados en reformas previas, y reiteró el apoyo político de esa fuerza a la presidenta.

Al salir del encuentro en Palacio de Cobián, Monreal adelantó que el proyecto que se discuta en el Congreso mantendrá en lo esencial los planteamientos presentados por el Ejecutivo federal.

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