 Plantean aumentos a tarifas de transporte; diputados la rechazan

Durante la reunión de comisión de tarifas del Comité Técnico de Movilidad del IMA el pasado martes, Rita Bustamante, encargada de este comité, indicó que, a través de un análisis sugerido por los transportistas, se llegó a una ‘tarifa técnica’.

Dicha tarifa establece el costo real del servicio del transporte público en la ciudad, el cual asciende a $24.60 pesos y aunque se insistió en que esa no es la tarifa que se busca llegar, sí se planteó hacer otro aumento, el cual tiene el costo del camión en 16.50, con un desliz de $.10 centavos hasta llegar a los 17 pesos.

“Y si la política fuera a pagar con la tarifa técnica, que es la tarifa que recolecta los costos de todo el sistema, como le está costando, aquí tomamos la tarifa técnica de uno de los sistemas de referencia que ahorita vamos a ver, y bueno, esto estaría dando un total de ingresos de 147 (pesos), y mi tarifa sería de 24.60 pesos. “Reitero que la tarifa técnica no es la tarifa que se aplica al público, pero es la tarifa que nos dice cuánto está costando prestar el servicio", dijo Bustamante.

Según el análisis que se hizo en diciembre del 2024, la tarifa técnica era de 22.88 pesos; en enero del 2025 subió a 23.39 pesos; y en enero del 2026 llegó hasta los 26.89 pesos.

Y aunque estas tarifas no son las que se vayan a aplicar a los usuarios, se buscaría que, una vez que la tarifa en los camiones llegue a $17 pesos, se pueda dar otro aumento, a lo cual los diputados del PRI, PAN y Morena se pronunciaron en contra y Movimiento Ciudadano no tocó el tema.

La diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Movilidad, Aile Tamez, señaló que es una exageración que se quiera hacer otro aumento a la tarifa del transporte público.

“Yo creo que los ciudadanos ya no pueden con otro aumento, no vemos un argumento real para que se pueda aplicar. “Definitivamente es una exageración los 25 pesos y los 17 pesos te puedo decir que como quiera no lo valen porque el servicio que tenemos como quiera es deplorable, a cualquier camión que te subas y a cualquier hora.

En el mismo sentido, el diputado coordinador del PRI, Heriberto Treviño, indicó que desde el Congreso harán lo posible por evitar que la tarifa aumente un centavo más.

“La verdad es que no es aceptable, creemos que es un golpe muy fuerte el bolsillo de los ciudadanos. “Vemos día con día cómo a la gente, pues desafortunadamente, no le alcanza con el sueldo que tienen y con lo poco que les aumentan de la inflación, y luego les aumentas estratosféricamente el medio de transporte, y pues ¿a dónde van a llegar? Entonces nos ponemos en los zapatos de la gente, estamos del lado del ciudadano y lo que se tenga que hacer, alzaremos la voz desde el Congreso para poder hacerlo”, dijo Heriberto Treviño.

Por su parte, la diputada independiente, Rocío Montalvo, también se pronunció en contra y cuestionó que no estén en circulación las 4,000 unidades de transporte que presume el Gobierno Estatal.

“Hay incongruencias en los reportes de las unidades en circulación; dicen que ya hay una adquisición de 3,500 unidades y de acuerdo con el informe hecho el día de ayer, nos hablaban de solo 2,000 unidades licitadas de las de Muevo León”, agregó Montalvo.

