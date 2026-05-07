Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_2992_0caff6d602
Coahuila

Prevén gran afluencia en panteones por Día de las Madres

Es importante mencionar también que el horario de atención abierto al público se extenderá durante estos días de fin de semana previo al Día de las Madres

  • 07
  • Mayo
    2026

Existen dos fechas, las cuales marcan una gran afluencia en los campos santos de la ciudad: el 2 de noviembre y el 10 de mayo. Este fin de semana será el domingo, por lo que se espera gran afluencia a partir de este viernes.

Por lo pronto, han comenzado con la limpieza, y se recomienda a las personas que acudan tomar más recomendaciones importantes para evitar cualquier accidente dentro de los campos santos.

Autoridades recomiendan tomar precauciones

Así que tómelo en cuenta, si mamá ya no está en este mundo terrenal y está en algún campo santo de la ciudad, tome sus precauciones ya que entre el 2 de noviembre y el 10 de mayo son los días de mayor afluencia en los panteones.

Es importante mencionar también que el horario de atención abierto al público se extenderá durante estos días de fin de semana previo al Día de las Madres y durante el 10 de mayo.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

5d9d6c98_9f81_4b54_8076_3a22daac1a91_4dbceb42d7
Conductor vuelca fuera de puente frente a secundaria en Saltillo
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
86b30ede_ed14_43bb_88c5_1b958b4899e1_a4db2ea5d0
Exhiben fallas en semáforos 'inteligentes' de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

ovnis_eua_guerra_99646918eb
EUA publica primeras imágenes desclasificadas sobre ovnis
memo_ochoa_seleccion_558396698e
Guillermo Ochoa será el primer europeo en reportar con México
explosion_china_fabrica_f7b1644c7a
Sube a 37 cifra de muertos por explosión en fábrica en China
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×