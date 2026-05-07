Prevén gran afluencia en panteones por Día de las Madres

Existen dos fechas, las cuales marcan una gran afluencia en los campos santos de la ciudad: el 2 de noviembre y el 10 de mayo. Este fin de semana será el domingo, por lo que se espera gran afluencia a partir de este viernes.

Por lo pronto, han comenzado con la limpieza, y se recomienda a las personas que acudan tomar más recomendaciones importantes para evitar cualquier accidente dentro de los campos santos.

Autoridades recomiendan tomar precauciones

Así que tómelo en cuenta, si mamá ya no está en este mundo terrenal y está en algún campo santo de la ciudad, tome sus precauciones ya que entre el 2 de noviembre y el 10 de mayo son los días de mayor afluencia en los panteones.

Es importante mencionar también que el horario de atención abierto al público se extenderá durante estos días de fin de semana previo al Día de las Madres y durante el 10 de mayo.

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