Proponen endurecer requisitos para licencias de conducir

Ante el aumento de accidentes viales, particularmente en motociclistas, la regidora de Morena en Ramos Arizpe, Lizbeth Ogazón, planteó la necesidad de establecer criterios más estrictos para el otorgamiento de licencias de conducir en Coahuila.

La edil recordó que durante su etapa como diputada local presentó una iniciativa enfocada en regular con mayor rigor este proceso; sin embargo, reconoció que la propuesta no avanzó en el Congreso y quedó “en la congeladora”.

Entre los puntos que contemplaba el proyecto, destacó la aplicación de exámenes más completos, no solo teóricos, sino también prácticos, al considerar que el esquema actual resulta insuficiente para garantizar que una persona está capacitada para conducir.

Señaló que actualmente el procedimiento puede reducirse a una evaluación mínima, lo que, dijo, facilita la obtención de licencias sin comprobar habilidades reales al volante.

Asimismo, propuso establecer parámetros más claros sobre edades, niveles de conducción y sanciones, incluyendo la posibilidad de retirar la licencia de manera temporal o definitiva en casos graves, especialmente cuando se afecte a terceros.

Requisitos para obtener tu licencia de conducir

Ser mayor de 18 años.

Formato y recibo de pago de licencia impresos.

Acta de Nacimiento (en original y buen estado).

Identificación oficial vigente con fotografía (original y en buen estado). (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses). Recibo de agua, luz, gas o teléfono original o impreso; en caso de ser digital, con antigüedad no mayor a 3 meses.

CURP impresa.

Manifestar tipo de sangre (opcional).

Aprobar en módulo el examen de conducir.

Tarjetón de identificación de conductor (aplica solo para licencias B y D).

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