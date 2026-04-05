Accidentes viales dejan 72 muertos en Colombia en Semana Santa

Al menos 72 personas fallecidas y 326 lesionadas es el saldo preliminar de los accidentes de tránsito registrados durante la temporada de Semana Santa en Colombia, de acuerdo con autoridades policiales.

Alta movilidad incrementa riesgos en carreteras

El director de Tránsito de la Policía, el coronel Jair Parra, informó que durante este periodo se han contabilizado 240 accidentes viales en distintas regiones del país.

El funcionario subrayó el impacto humano de estos hechos al señalar que cada pérdida en carretera representa una situación lamentable que las autoridades buscan evitar.

Además, destacó que el alto flujo vehicular ha sido un factor determinante en el aumento de incidentes.

Más de 9 millones de vehículos en circulación

Durante la Semana Santa, más de 9.2 millones de vehículos se han desplazado por la red vial colombiana, cifra que refleja la magnitud del movimiento en esta temporada.

Tan solo en el último día del periodo vacacional, las autoridades proyectaban la circulación de 1.8 millones de automóviles, lo que mantiene presión sobre las carreteras y los operativos de seguridad.

Temporada turística impulsa desplazamientos masivos

El Gobierno estimó que alrededor de 12 millones de personas se movilizarían durante Semana Santa, considerando tanto viajes internos como internacionales.

De ese total:

Cerca de 10.8 millones de pasajeros utilizarían transporte terrestre, lo que representa un crecimiento aproximado del 7 % respecto al año anterior.

utilizarían transporte terrestre, lo que representa un crecimiento aproximado del respecto al año anterior. En el sector aéreo, se proyectó el traslado de 1.9 millones de viajeros, con un incremento estimado de entre 3 % y 4 %.

Semana Santa, uno de los picos más altos de movilidad

Las cifras confirman que esta temporada se mantiene como uno de los periodos de mayor actividad turística y movilidad en Colombia, impulsando tanto el turismo interno como el flujo internacional.

Sin embargo, el aumento en los desplazamientos también representa un reto en materia de seguridad vial, ante el incremento de accidentes registrados en distintos puntos del país.

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