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Coahuila

Proponen reforzar aprendizaje de estudiantes durante vacaciones

Estas acciones buscan evitar el rezago académico y contribuir a que los estudiantes regresen a las aulas con mejores herramientas.

  • 16
  • Junio
    2026

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo académico de miles de estudiantes durante el receso escolar, la diputada Zulmma Guerrero presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Educación y a los municipios de Coahuila para impulsar acciones de reforzamiento educativo durante las vacaciones de verano.
 
La legisladora destacó que más de 600 mil alumnos de educación básica concluirán próximamente el ciclo escolar, por lo que consideró fundamental aprovechar este periodo para reforzar conocimientos y habilidades esenciales, especialmente en áreas como lectura, comprensión lectora y matemáticas.
 
La propuesta contempla la difusión de materiales educativos tanto digitales como impresos, además del aprovechamiento de espacios culturales, bibliotecas y centros comunitarios para acercar herramientas de aprendizaje a niñas, niños y adolescentes.
 
Guerrero señaló que estas acciones buscan evitar el rezago académico que suele registrarse durante los periodos vacacionales y contribuir a que los estudiantes regresen a las aulas con mejores herramientas para enfrentar el siguiente ciclo escolar.
 
Asimismo, hizo un llamado a madres y padres de familia para involucrarse activamente en las actividades de reforzamiento, al considerar que el acompañamiento desde el hogar es clave para fortalecer el aprendizaje de los menores.


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