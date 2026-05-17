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Coahuila

Crisis de AHMSA sigue atorada, admite Economía de Coahuila

Coahuila reconoció que la crisis de Altos Hornos de México sigue sin destrabarse pese a reuniones constantes, prolongando la incertidumbre de trabajadores

  • 17
  • Mayo
    2026

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, reconoció que la crisis de Altos Hornos de México continúa sin avances concretos pese a las reuniones permanentes con autoridades federales y representantes de trabajadores, al señalar que el proceso “está atascado” mientras miles de familias siguen esperando certezas.

El funcionario admitió que el conflicto de AHMSA permanece estancado y que, aunque existe disposición del Gobierno Federal para dialogar, las soluciones aún no llegan a la región Centro del estado.  

“Pasan las semanas, pasan los meses y no se concreta”, expresó el secretario al referirse a la incertidumbre que enfrentan extrabajadores y proveedores vinculados a la acerera.

Olivares Martínez afirmó que desde el Gobierno de Coahuila y la Secretaría de Economía estatal mantienen mesas de trabajo y acercamiento con líderes sindicales y el síndico de la empresa para buscar una salida que permita avanzar hacia una solución definitiva.

Además, advirtió sobre la presencia de actores externos que buscan aprovechar políticamente el conflicto y llamó a analizar con cautela los intereses detrás de algunas posturas relacionadas con el caso AHMSA.

El funcionario sostuvo que la prioridad sigue siendo alcanzar acuerdos que permitan estabilidad económica y social para la región Centro, una de las más afectadas por la paralización de la siderúrgica.


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