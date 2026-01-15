Podcast
Coahuila

Reciben en Secretaría de Gobernación al director de Vanguardia

El director del diario aseguró las presuntas irregularidades, presiones legales y acoso judicial que, aseguró, el medio ha enfrentado durante la última década

  • 15
  • Enero
    2026

El director del diario Vanguardia, Armando Castilla Galindo, sostuvo este martes reuniones con altos funcionarios del Gobierno de México para exponer una serie de presuntas irregularidades, presiones legales y acoso judicial que, aseguró, el medio ha enfrentado de manera sistemática durante la última década.

Las reuniones se llevaron a cabo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Abraham Amador Zamora, ante quienes se presentaron antecedentes y hechos recientes relacionados con lo que se calificó como un patrón de hostigamiento mediante el uso de instancias legales y judiciales.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 6.28.31 PM.jpeg

Según la información difundida tras los encuentros, el objetivo central fue ordenar, documentar y dar visibilidad a los casos que, de acuerdo con lo expuesto, han buscado presionar y afectar el ejercicio periodístico de Vanguardia a lo largo de aproximadamente diez años, incluyendo acontecimientos ocurridos durante el pasado fin de semana.

Durante el diálogo, funcionarios federales expresaron su interés por los señalamientos planteados y reconocieron la importancia de observar con atención lo que ocurre en el norte del país, particularmente en lo relacionado con el uso indebido de mecanismos políticos y del sistema de justicia.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 6.28.31 PM (1).jpeg

Al término de las reuniones, Castilla Galindo subrayó que existe disposición del Gobierno federal para dar seguimiento institucional a los planteamientos presentados y reiteró que la defensa de la libertad de expresión debe ser una prioridad en un contexto donde se han incrementado las alertas por posibles intentos de intimidación a medios y actores públicos.

El acercamiento con ambas dependencias ocurre en un escenario nacional marcado por la preocupación de diversos sectores ante el riesgo de que las herramientas legales sean utilizadas como instrumentos de presión, por lo que el encuentro fue considerado un avance relevante para visibilizar el caso y fortalecer el diálogo con autoridades federales.


