Destacan respuesta rapida de bomberos tras incendio en Saltillo

Tras el incendio registrado en un fraccionamiento privado al norte de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, expresó su reconocimiento al Cuerpo de Bomberos por la rápida y eficaz atención de la emergencia. El edil resaltó la vocación de servicio y el profesionalismo del personal, subrayando que su actuación fue clave para proteger la integridad de los habitantes del sector.

Bomberos evitan que el incendio empeore

El incidente se registró la mañana de este jueves en una vivienda ubicada en la colonia Privadas de San Miguel, donde dos jóvenes de alrededor de 20 años presentaron síntomas leves de intoxicación por humo. Los bomberos lograron rescatarlos oportunamente, brindarles atención y controlar el siniestro, evitando que la situación se agravara.

¿Cómo se registró el incendio?

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado a causa de una falla eléctrica en un refrigerador. Aunque algunos muebles resultaron dañados por las llamas, la intervención inmediata del personal de emergencia impidió que el incendio se extendiera a otras áreas del domicilio. Las autoridades reiteraron la importancia de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas para prevenir accidentes similares.

