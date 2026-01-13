Vinculan al exdirector de Relaciones Públicas; caso Carlos Manzo

Un juez de control ordenó la apertura del juicio contra el exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo por su presunta participación en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, en el estado de Michoacán.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que el exfuncionario fue acusado del delito de homicidio calificado, por lo que el magistrado decidió proceder.

Junto con Josué Elogio "N", alias "El Viejito", fue capturado por las fuerzas de seguridad en el mismo operativo. Ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

También podría interesarte: Asesinan a balazos a alcalde de Uruapan, Michoacán

Así presuntamente participó el exfuncionario en el homicidio

De acuerdo con el Ministerio Público de Michoacán, Samuel "N" aparentemente se aprovechó de su cargo para filtrar "información relevante" sobre la agenda y las actividades del alcalde de Uruapan el día en el que fue asesinado a tiros.

Esta línea de investigación fue transmitida al "Viejito", quien a su vez la compartió en un grupo de mensajería donde se planeó el ataque contra Manzo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó el vínculo de estos sospechosos con otros detenidos por el crimen.

Informamos avances relevantes en la investigación por el lamentable homicidio de Carlos Manzo.

Como resultado del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en Uruapan… pic.twitter.com/x2ObSYj24V — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 12, 2026

Comentarios