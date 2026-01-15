Delcy Rodríguez pide inversión extranjera en industria petrolera

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó por una mayor inversión extranjera en la industria petrolera del país, después de que el presidente Donald Trump hiciera la promesa de que tomaría el control de las ventas del crudo venezolano.

Esta propuesta es una visión totalmente diferente de la que había tenido Venezuela, pues desafía una de las creencias más arraigadas de su gobierno en los últimos años.

Bajo presión de Washington para cooperar con sus planes de reestructuración de la sancionada industria petrolera venezolana, declaró que se "forma una nueva política en Venezuela" e instó a los diplomáticos de la nación a informar a los inversores extranjeros al respecto.

En su mensaje, Rodríguez describió cómo el dinero de las ventas del petróleo iría al presupuesto nacional, el cual buscará fortalecer los servicios de salud y la infraestructura, sectores que fueron descuidados en los últimos años.

Aunque Rodríguez criticó la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y se refirió a una “mancha en nuestras relaciones”, también promovió la reanudación de los lazos diplomáticos entre los históricos adversarios. Su discurso conciso de 44 minutos, y su tono en gran medida conciliador, marcaron un contraste drástico con las frecuentes y prolongadas diatribas de sus predecesores contra el imperialismo estadounidense.

La víspera se reunió con los medios y en 4 minutos les dijo que su gobierno continuaría liberando a los prisioneros detenidos en el de Maduro.

En su discurso, se colocó un retrato de Maduro y su esposa.

Otro tema del que habló en su mensaje fue presentarse como defensora de los intereses nacionales y la soberanía de Venezuela, incluso cuando el país se acerca a Estados Unidos.

“Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, expresó. “Será de pie… nunca arrastrándome”.

Este discurso se dio mientras la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunía con Trump en la Casa Blanca, luego de ser excluida de la intervención militar estadounidense y las subsiguientes conversaciones sobre el destino político de Venezuela.

