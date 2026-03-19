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Coahuila

Reconoce Premio Vinculación 2026 a los mejores universitarios

En ediciones anteriores más de 1,400 estudiantes han participado, con resultados que reflejan el impacto del programa en el desarrollo profesional

  • 19
  • Marzo
    2026

Estudiantes universitarios con alto rendimiento académico y liderazgo en Coahuila podrán acceder a becas para continuar su formación profesional, tras el lanzamiento de la convocatoria del Premio Vinculación 2026.

¿Quiénes pueden participar en el Premio Vinculación 2026?

Este reconocimiento, impulsado por el Consejo de Vinculación Universidad–Empresa en la región Sureste, seleccionará a los dos mejores alumnos de cada universidad participante, quienes deberán contar con un promedio mínimo de 90 y demostrar participación destacada en actividades sociales, culturales o deportivas.

¿Qué beneficios ofrece este reconocimiento?

Además del reconocimiento, el premio contempla becas para estudios de licenciatura o posgrado en sus propias instituciones, así como la difusión de sus perfiles ante organismos empresariales como COPARMEX, CANACINTRA y AIERA, lo que abre oportunidades de inserción laboral.

¿Qué universidades participan en la convocatoria?

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La convocatoria está dirigida a estudiantes que concluyan su carrera entre agosto de 2025 y junio de 2026, en universidades como la Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto Tecnológico de Saltillo, Universidad La Salle Saltillo, Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, entre otras instituciones de la región.

¿Cuál ha sido el impacto del programa en años anteriores?

De acuerdo con el organismo, en ediciones anteriores más de 1,400 estudiantes han participado, con resultados que reflejan el impacto del programa en el desarrollo profesional de los jóvenes, quienes han logrado acceder a posgrados y colocarse en empresas e instituciones públicas.

¿Qué otros reconocimientos contempla el Premio Vinculación?

El Premio Vinculación, que cumple su edición número 22, también contempla reconocimientos a docentes, empresas y organizaciones que contribuyen al desarrollo educativo, social y económico de la región.

¿Cuándo será la ceremonia de premiación?

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 18 de junio en la Universidad Carolina, donde se darán a conocer a los ganadores de esta convocatoria.


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