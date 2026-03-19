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Coahuila

Cuatro Ciénegas se vuelve foco de influencers

Creadores de contenido, mediante videos, impulsan la visibilidad del destino después de la boda de 'Un tal Fredo', generando promoción turística en redes

  • 19
  • Marzo
    2026

Durante los últimos días, el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se ha consolidado como un punto de concentración de influencers y creadores de contenido, quienes han convertido este destino en uno de los más visibles en redes sociales a nivel nacional.

La presencia de figuras digitales responde a distintos motivos, entre ellos la realización de la boda del influencer conocido como “Un Tal Fredo”, así como visitas enfocadas en la promoción turística del destino, lo que ha generado una intensa actividad en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

Entre los creadores que se encuentran en la zona destaca la influencer Ana Karen (@anakarenvaa_), quien cuenta con millones de seguidores en TikTok y ha compartido contenido de los paisajes naturales de Cuatro Ciénegas, incluyendo sus pozas, dunas y escenarios desérticos, contribuyendo a posicionar el destino en redes sociales.

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A la par, también se reporta la presencia de influencers y podcasters como Lupita Villalobos y la influencer Kass Quezada, conocida como “Quesito”, quienes acudieron como invitados a la boda de “Un Tal Fredo”, evento que se desarrolla en este municipio y que ha detonado la llegada de más creadores de contenido.

La combinación de un evento social de alto perfil digital y el atractivo visual del destino ha provocado una producción constante de contenido en tiempo real, con publicaciones que muestran tanto el evento privado como los principales puntos turísticos de la región.

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Este fenómeno refleja una tendencia creciente en la que destinos naturales se convierten en escenarios estratégicos para la generación de contenido digital, impulsando su visibilidad sin necesidad de campañas institucionales directas.

Además, la actividad ocurre en vísperas del periodo vacacional de Semana Santa, lo que podría traducirse en un aumento en la afluencia turística, derivado de la exposición que estos creadores generan entre sus audiencias.

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Con ello, Cuatro Ciénegas no solo se posiciona como un atractivo turístico, sino también como un nuevo referente para la producción de contenido digital en México.


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