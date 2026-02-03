Red de corrupción sacude a la Fiscalía de Monclova

La delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Monclova enfrenta una serie de señalamientos por presuntos actos de corrupción, fabricación de delitos y extorsión, casos que han derivado en movimientos administrativos y cambios en la estructura interna de la dependencia en la Región Centro.

El principal cambio fue la remoción del delegado Miguel Ángel Medina Torres, por órdenes del fiscal general Federico Fernández Montañez.

Este cambio ocurrió luego de señalamientos públicos realizados por integrantes del Foro de Abogados de Monclova, quienes acusaron a funcionarios de la dependencia de realizar cobros indebidos para retirar aseguramientos de inmuebles y aplicar multas irregulares a personas detenidas.

Entre los principales señalamientos se encuentra el caso de Thelma Juárez Martínez, coordinadora de agentes del Ministerio Público, quien presuntamente habría solicitado $30,000 pesos a una familia para permitir el reingreso a una vivienda asegurada por la autoridad, y posteriormente habría exigido una cantidad similar tras un segundo cateo.

En enero de 2026 también se registraron denuncias penales contra un exagente del Ministerio Público identificado como Abdel “N”, lo que derivó en ajustes administrativos dentro de la FGE en la Región Centro. De acuerdo con los reportes, el exfuncionario es acusado de presuntos actos de corrupción durante el desempeño de sus funciones.

Otro caso relevante se remonta a septiembre de 2025, cuando manifestantes denunciaron al agente del Ministerio Público Édgar Abdel Garza Lozano por presuntamente solicitar dinero a cambio de reclasificar delitos y fabricar expedientes con el objetivo de evitar sentencias prolongadas a jóvenes detenidos.

A estos hechos se suma la presunta existencia de una red de corrupción relacionada con el despojo de vehículos, denunciada a finales de 2024 y principios de 2025, en la que trabajadores de la Unidad de Control Vehicular habrían utilizado autos asegurados en operativos bajo el argumento de reportes de robo.

Tras la acumulación de señalamientos, en enero de 2026 se reportaron cambios en la delegación regional, incluida la remoción de personal y la salida de Miguel Medina Torres de la Fiscalía en la Región Centro, además del cese de familiares de agentes señalados en los casos de corrupción.

Abogados y familiares de personas detenidas han denunciado que persisten prácticas irregulares dentro de los Ministerios Públicos, como la solicitud de dinero para agilizar trámites, archivar expedientes, modificar la situación jurídica de imputados o incluso la fabricación de pruebas para obtener sentencias excesivas.

En este contexto, el propio fiscal del estado ha reconocido en ocasiones anteriores la necesidad de sancionar a elementos involucrados en actos de extorsión, particularmente en esta región, donde también se han reportado afectaciones a paisanos.

Ante la situación, la Fiscalía General del Estado ha implementado reordenamientos estructurales y ceses de funcionarios, además de exhortar a la ciudadanía a denunciar cualquier mala práctica a través de los canales oficiales, ya sea en oficinas regionales o mediante plataformas digitales, recordando que todos los trámites son gratuitos y que no se debe entregar dinero a ningún funcionario.

