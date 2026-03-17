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Coahuila

Refuerzan acciones seguridad en Saltillo previo a Semana Santa

Autoridades llevaron a cabo un patrullaje en los límites del municipio con el estado de Zacatecas, donde se revisaron y establecieron las estrategias

  • 17
  • Marzo
    2026

Con miras al próximo periodo vacacional de Semana Santa, autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron las acciones de seguridad en Saltillo con el objetivo de garantizar la protección de las familias durante los días de mayor movilidad y actividad turística.

Como parte de los preparativos, se llevó a cabo un patrullaje en los límites del municipio con el estado de Zacatecas, donde se revisaron y establecieron las estrategias que se implementarán durante la temporada vacacional.

Las acciones incluyen el reforzamiento de la vigilancia y el blindaje en las fronteras con otras entidades, así como operativos en zonas de mayor afluencia.

En la reunión previa a estos operativos estuvo presente el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, quien señaló que las labores de vigilancia no deben descuidar ni la zona rural ni la zona urbana de Saltillo.

En estos trabajos participan de manera coordinada corporaciones de seguridad de los distintos niveles de gobierno con el objetivo de mantener condiciones de tranquilidad durante la temporada.


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